В Китае начали разводить свиней в 26-этажных небоскребах

Решение китайских властей строить такие мегасвинофермы было принято на фоне стремительного роста спроса на свинину во всем мире.

В китайском городе Эчжоу в центральной провинции Хубэй компания Zhong Xin Kai Wei Modern Breeding Company приняла первые 3700 племенных свиней в своей 26-этажной бетонной башне.

Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на видео, опубликованное в китайской социальной сети Weibo.

"Это самая высокая и самая большая свиноферма в мире, где летом дует прохладный ветерок, а зимой теплый воздух", — сказал вице-президент компании Линь Цзинь.

Эти небоскребы для свиней постоянно вентилируются, имеют около 30 000 точек кормления и шесть огромных лифтов, способных перевозить 240 свиней одновременно. Всем управляют дистанционно из комнаты управления.

Компания также пытается создать модель циклического производства, включающую высокотемпературную (независимую от кислорода) установку анаэробного брожения, которая могла бы производить до 120 000 кубометров биогаза в день из навоза.

После очистки серы этот биогаз можно использовать для производства электроэнергии. Эта местная энергия поможет “хранить свиней в тепле, обеспечивать горячей водой для мытья животных, чтобы обеспечить их здоровье и одновременно сократить вредные выбросы”.

Сооружение таких небоскребов для свиней имеет две причины. Во-первых, власти Китая стремятся сократить использование земли для сельского хозяйства. Другой причиной является стремительный рост спроса на свинину по всему миру.

Проект стоимостью около $500 миллионов стартовал два года назад. В течение этого времени мегасвинофермы постоянно развивались, поощряемые китайским правительством, стремящимся достичь продовольственной автономии страны.

Напомним, из-за полномасштабной войны, спровоцированной Россией, общий ущерб Украины в сельском хозяйстве уже составляет 4,3 миллиарда долларов.

Читайте также: