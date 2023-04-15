Пасха 2023: где смотреть богослужение ПЦУ

Сегодня, 16 апреля, в Украине – Пасха.

В Киеве Православная церковь Украины проведет праздничное богослужение в Михайловском златоверхом соборе, а также в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Богослужение на Пасху в Михайловском златоверхом кафедральном соборе началось в 23:00 15 апреля и продолжалось до 4:00 утра 16 апреля.

Также богослужение состоится в воскресенье в 9:00. На территории Михайловского златоверхого монастыря есть еще Академический храм, в котором также с 6:00 16 апреля прошли богослужения.

В Киево-Печерской лавре в Успенском соборе служба началась 16 апреля в 6:00.

Как сообщили ранее в КГГА, в Киеве люди, которые придут на службу к началу комендантского часа, смогут оставаться в храме на всю ночь.

Покидать храмы и находиться на улицах или в других общественных местах во время комендантского часа – запрещено. В КГГА отметили, что во время объявления воздушной тревоги священнослужители и посетители должны обязательно перейти в бомбоубежище.

На территориях, где опасно и продолжаются боевые действия, службы будут проходить в зависимости от ситуации.

Также все желающие могут посмотреть услуги онлайн. Сделать это можно на Youtube-канале ВТО и на личной странице Митрополита Эпифания.

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