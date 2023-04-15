У Дрездені евакуювали 15 тисяч людей через бомбу: що сталося

У суботу, 15 квітня, близько 15 тисяч жителів німецького міста Дрездена були змушені покинути свої домівки через виявлення бомби, що не розірвалася у часи Другої світової війни. Фахівці знешкодили вибухонебезпечну знахідку.

Про це повідомляє інтернет-портал Sächsische Zeitung.

Для проведення евакуації задіяли 140 рятувальників - професійних та волонтерських пожежників, працівників Червоного Хреста. Люди в радіусі близько одного кілометра від місця виявлення бомби в районі Плауен у західній частині міста були змушені покинути свої домівки. Автобуси транспортної компанії відвезли людей в аварійний гостел, облаштований в районі Дрезденського виставкового центру.

Два будинки для людей похилого віку не вдалося евакуювати, тому клієнтам і персоналу довелося переїхати в ту частину будівлі, яка стоїть якнайдалі від місця небезпечної знахідки. Вікна та двері відчиняти не дозволяли.

Рух транспорту у районі було перекрито, під обмеження потрапила ділянка залізниці. Через це затрималися пасажирські поїзди та міський громадський транспорт, було скасовано ранковий проїзд спеціального поїзда на фестиваль паровозів.

Суботня евакуація була найбільшою за всю історію Дрездена через виявлення нерозірваної бомби часів війни.

Дрезден був об’єктом бомбардувань союзників під час Другої світової війни, лише авіанальоти 13-15 лютого 1945 року забрали до 25 000 людських життів. Значна частина старого міста була зруйнована бомбами.

Нагадаємо, раніше з дна річки Дунай у столиці Угорщини Будапешті витягли 100-кілограмову бомбу радянського виробництва часів Другої світової війни.

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