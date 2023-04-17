Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумщини: скидали міни

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 16 квітня 2023 року.

Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії.

Шалигинська громада: ворог бив з артилерії по території громади – 3 прильоти.

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: 7 прильотів з САУ.

«На щастя, без втрат та руйнувань», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Сумській області під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.

Додамо, що раніше загарбники атакували Сумську область із мінометів і гранатометів. Водночас формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

До того ж днями Росія "анонсувала" хімічну атаку по Сумській області. Цього разу росіяни кажуть, що українська армія нібито планує провести "провокацію-розстріл" у Сумській області.