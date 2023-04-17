У Херсоні лунають вибухи

Триває чергова тривожна ніч в Україні.
У Херсоні пролунали вибухи.
Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.
"Херсон під ворожим обстрілом. Вибухи чути в декількох районах міста та передмістя", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога в області не оголошена.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою, слідкуйте за повідомленнями офіційної влади та не забувайте про правило "двох стін".
Пізніше у місті знову пролунали вибухи.
Нагадаємо, що нещодавно на Херсонщині загинули мати з донькою унаслідок обстрілу.
Також окупанти влаштували пекельну ніч на Херсонщині: влада повідомила трагічні новини.
До того ж росіяни перед Великоднем посеред вулиці вбили матір та доньку. Після обіду 15 квітня росіяни з артилерії обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона.
Пізніше чоловік та батько загиблих у Херсоні жінок вирішив приєднатись до ЗСУ.
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