У Херсоні лунають вибухи

У Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

"Херсон під ворожим обстрілом. Вибухи чути в декількох районах міста та передмістя", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в області не оголошена.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою, слідкуйте за повідомленнями офіційної влади та не забувайте про правило "двох стін".

Пізніше у місті знову пролунали вибухи.

Нагадаємо, що нещодавно на Херсонщині загинули мати з донькою унаслідок обстрілу.

Також окупанти влаштували пекельну ніч на Херсонщині: влада повідомила трагічні новини.

До того ж росіяни перед Великоднем посеред вулиці вбили матір та доньку. Після обіду 15 квітня росіяни з артилерії обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона.

Пізніше чоловік та батько загиблих у Херсоні жінок вирішив приєднатись до ЗСУ.