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У Херсоні лунають вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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431
Час на прочитання
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У Херсоні лунають вибухи

Фото: ТСН.ua

Триває чергова тривожна ніч в Україні.

У Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

"Херсон під ворожим обстрілом. Вибухи чути в декількох районах міста та передмістя", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в області не оголошена.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою, слідкуйте за повідомленнями офіційної влади та не забувайте про правило "двох стін". 

Пізніше у місті знову пролунали вибухи. 

Нагадаємо, що нещодавно на Херсонщині загинули мати з донькою унаслідок обстрілу

Також окупанти влаштували пекельну ніч на Херсонщині: влада повідомила трагічні новини.

До того ж росіяни перед Великоднем посеред вулиці вбили матір та доньку. Після обіду 15 квітня росіяни з артилерії обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона. 

Пізніше чоловік та батько загиблих у Херсоні жінок вирішив приєднатись до ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
431
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