В Херсоне раздаются взрывы

Идет очередная тревожная ночь в Украине.
В Херсоне раздались взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
"Херсон под вражеским обстрелом. Взрывы слышны в нескольких районах города и пригорода", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога в области не объявлена.
Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, следите за сообщениями официальных властей и не забывайте о правиле "двух стен".
Позже в городе снова раздались взрывы.
Напомним, что недавно в Херсонской области погибли мать с дочерью в результате обстрела.
Также кафиры устроили адскую ночь на Херсонщине: власти сообщили трагические новости.
К тому же россияне перед Пасхой посреди улицы убили мать и дочь. После обеда 15 апреля россияне из артиллерии обстреляли Таврический микрорайон Херсона.
Позже мужчина и отец погибших в Херсоне женщин решил присоединиться к ВСУ.
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