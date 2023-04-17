В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне раздались взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Херсон под вражеским обстрелом. Взрывы слышны в нескольких районах города и пригорода", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в области не объявлена.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью, следите за сообщениями официальных властей и не забывайте о правиле "двух стен".

Позже в городе снова раздались взрывы.

Напомним, что недавно в Херсонской области погибли мать с дочерью в результате обстрела.

Также кафиры устроили адскую ночь на Херсонщине: власти сообщили трагические новости.

К тому же россияне перед Пасхой посреди улицы убили мать и дочь. После обеда 15 апреля россияне из артиллерии обстреляли Таврический микрорайон Херсона.

Позже мужчина и отец погибших в Херсоне женщин решил присоединиться к ВСУ.