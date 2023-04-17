"В Белгороде выбрали нового Папу": в соцсетях отреагировали на "прилет" в городе

На Белгородской ТЭС начался сильный пожар. Поднимается сильный дым.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В городе частично исчез свет. Ранее сообщалось о «работе ПВО».

Российские пропагандистские паблики сообщают: «Белгород атакован группой беспилотников. Часть удалось сбить, но некоторые попали по электроподстанции».

"В Белгороде выбрали нового Папу", "Белгородская область, не расслабляемся!", "Хорошая музыка, сбросьте трек, очень по-домашнему звучит", "Эффект бумеранга в действии", "Контрнаступление началось" — комментируют видео пожары в социальных сетях и публикуют мемы.

Напомним, что ранее в Белгородской области России появилась загадочная кровавая река. На месте происшествия взяли пробы почвы и жидкости.

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