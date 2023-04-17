Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Бавовна" в Белгороде: в городе исчезли свет и вода, вспыхнул мощный пожар

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4184
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" в Белгороде: в городе исчезли свет и вода, вспыхнул мощный пожар

Фото: ТСН.ua

В Белгороде слышны громкие звуки.

Очевидцы в социальных сетях сообщаются, что во многих населенных пунктах Белгородской области "мигнул" свет, а в некоторых исчез.

В Разумном на массиве исчезло водоснабжение

На проспект Ватутина нет воды. На Промышленной свет погас, и снова включился, через 5 секунд вроде бы раздался взрыв.

По словам свидетелей, после взрыва поднимается дым.

Случился «прилет» по электрической подстанции возле Белгородского СИЗО. Есть сообщения о пожаре и в самом пенитенциарном учреждении. На месте пожара поднимается большой столб дыма.

"В Белгороде и Белгородском районе зафиксировано два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара", — говорится в сообщении в социальных сетях исполняющего обязанности губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

Напомним, что ранее в Белгороде решили отменить парад на 9 мая.

Читайте также:

Новая порция хлопка в российском Белгороде: есть погибшие среди военных

Новая порция хлопка в российском Белгороде: есть погибшие среди военных

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
4184
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация