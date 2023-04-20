"Интересы моей страны превыше всего": глава МИД Турции о введении санкций против России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, почему его страна воздерживается от введения антироссийских санкций. По его словам, Анкара будет придерживаться только национальных интересов.

Об этом Чавушоглу заявил на открытии нового помещения сельскохозяйственной палаты в городе Алания, пишет DHA.

"Мы являемся одной из пяти сильнейших стран НАТО по каждому вопросу, но я должен ставить интересы моей нации и моей страны превыше всего. Вот вы наложили санкции на Россию, а как жители Алании будут продавать свою продукцию?", – заявил он.

Так Чавушоглу прокомментировал утверждение некоторых политиков о том, что Турция, как член Североатлантического Альянса, должна присоединиться к санкциям против России.

Глава МИД подчеркнул, что Турция будет выполнять санкции, введенные в рамках ООН.

"Но если я буду выполнять санкции, которые каждый налагает на кого оправданно или неоправданно на свою голову, если я откажусь от своей принципиальной политики в пользу кого-то, я рискую интересами моей страны", — добавил он.

Мевлют Чавушоглу также поднял вопрос о российских туристах.

"Приедут ли туристы в Турцию в такой ситуации? Мы не уступаем свои принципы ради того, чтобы привлечь туристов и продать товары", – заявил Чавушоглу.

В то же время глава МИД напомнил, что войну России против Украины Турция так и называет, а также выполняет положения конвенции Монтре о режиме судоходства в Черном море и поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?" – закончил он.

Напомним, в Турции 27 апреля должно состояться открытие атомной электростанции "Аккую". Ожидали и президента РФ Владимира Путина. Впрочем, диктатор отказался покинуть Россию.

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