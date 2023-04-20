Украина завоевала три медали в женской вольной борьбе на чемпионате Европы-2023

Женская сборная Украины завоевала три медали в первый день финалов на чемпионате Европы-2023 по вольной борьбе, который проходит в хорватском Загребе.

Серебряные награды нашей стране принесли Оксана Ливач (весовая категория – до 50 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 59 кг) и Алла Белинская (до 68 кг).

⚡️Три серебряных награды завоевали украинские борчины в пятый день чемпионата Европы в хорватском Загребе.



Оксана Ливач (до 50 кг)

Юлия Ткач-Остапчук (до 59 кг)

Алла Белинская (до 68 кг)



United World Wrestling #НОК #Украина #УкраинскийСпорт #Ukraine pic.twitter.com/xPJVXQqHf3 — НОК Украины (@OlympicUA) April 20, 2023

К сожалению, все три золотых финала украинки проиграли. Ливач уступила бывшей украинке Марии Стадник, которая сейчас представляет Азербайджан. Юлия Ткач-Остапчук проиграла действующей чемпионке Европы Анастасии Никите из Молдовы, а Алла Белинская – бронзовой призерке Евро-2022 Юлиане Яневой из Болгарии.

Последней на медальную схватку вышла еще одна украинка Анастасия Осняч-Шустова, но в поединке за "бронзу" она уступила румынке Каталине Аксенте.

Ранее сообщалось, что Украина впервые за 10 лет завоевала "золото" чемпионата Европы по вольной борьбе – Василий Михайлов стал чемпионом Европы в весе до 79 кг.

Еще две бронзовые награды выиграли Эрик Арушанян (вес до 65 кг) и Игорь Никифорук (вес до 70 кг). Таким образом, на континентальном первенстве украинская сборная завоевала уже шесть медалей.

Чемпионат Европы-2023 по борьбе продлится до 23 апреля.

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