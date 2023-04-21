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Свист, взрыв и искры: в Сети появились первые видео мощного взрыва в Белгороде

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1912
Время на прочтение
1 мин
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Свист, взрыв и искры: в Сети появились первые видео мощного взрыва в Белгороде

Разрушение после взрыва в Белгороде

Как происходила "дружеская" бомбардировка российского города с российского самолета, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Сети опубликовали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали, как поздно вечером 20 апреля боевой самолет государства-агрессора случайно сбросил бомбу на российский город Белгород вблизи границы с Украиной.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале "Жесть Белгород".

Как видно на видео, взрыву предшествовал свист от падающей из российского бомбардировщика бомбы. Через несколько секунд раздался глухой удар, посыпались искры, а в припаркованных на улице автомобилях сработала сигнализация.

Как сообщалось ранее в результате взрыва посреди города образовалась огромная воронка. Из-за инцидента пострадали автомобили, крыша пятиэтажки и одна из квартир местных жителей.

Напомним, в Минобороны РФ подтвердили, что сильный взрыв в российском Белгороде и образовавшаяся после него воронка – последствия падения боеприпаса с российского военного самолета Су-34.

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Дата публикации
Просмотры
1912
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