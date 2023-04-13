Россия привезла оленеводов из Якутии для охраны ЗАЭС – мэр Мелитополя

После захвата атомной станции Россия использует ее для ядерного шантажа.

Россия нанимает для охраны Запорожской атомной станции охотников и оленеводов из Якутии, однако даже они уже составляют списки для эвакуации.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он напомнил, что после захвата станции Россия использует ее для ядерного шантажа, что может привести к большой катастрофе.

"Вместо профессиональных атомщиков набрали неграмотный персонал. Не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС — сообщается о взрыве мины, который, к счастью, не повредил важное оборудование", — пишет Федоров.

Также россияне расставили военную технику по всей территории станции и своих военных.

Напомним, ранее сообщалось, что у машинного зала 4-го энергоблока Запорожской АЭС раздался взрыв — сдетонировала российская мина.

Кроме того, мы ранее информировали, что по данным Центра национального сопротивления, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" на ЗАЭС. Они готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома", ранее привезенных на захваченную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

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