Россия привезла оленеводов из Якутии для охраны ЗАЭС – мэр Мелитополя

После захвата атомной станции Россия использует ее для ядерного шантажа.
Россия нанимает для охраны Запорожской атомной станции охотников и оленеводов из Якутии, однако даже они уже составляют списки для эвакуации.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он напомнил, что после захвата станции Россия использует ее для ядерного шантажа, что может привести к большой катастрофе.
"Вместо профессиональных атомщиков набрали неграмотный персонал. Не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС — сообщается о взрыве мины, который, к счастью, не повредил важное оборудование", — пишет Федоров.
Также россияне расставили военную технику по всей территории станции и своих военных.
Напомним, ранее сообщалось, что у машинного зала 4-го энергоблока Запорожской АЭС раздался взрыв — сдетонировала российская мина.
Кроме того, мы ранее информировали, что по данным Центра национального сопротивления, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" на ЗАЭС. Они готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома", ранее привезенных на захваченную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.
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