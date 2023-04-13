Росія привезла оленярів з Якутії для охорони ЗАЕС - мер Мелітополя

Після захоплення атомної станції Росія використовує її для ядерного шантажу.

Росія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії, однак навіть вони вже складають списки для евакуації.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.

Він нагадав, що після захоплення станції Росія використовує її для ядерного шантажу, що може призвести до великої катастрофи.

"Замість професійних атомщиків набрали неграмотний персонал. Не забезпечують норми експлуатації АЕС — повідомляється про вибух міни, який на щастя не пошкодив важливе обладнання", - пише Федоров.

Також росіяни розставили військову техніку по всій території станції та своїх військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля машинної зали 4-го енергоблока Запорізької АЕС пролунав вибух — здетонувала російська міна.

Крім того, ми раніше інформували, що за даними Центру національного спротиву, окупанти готуються до "жесту доброї волі" на ЗАЕС. Вони готують попередній план евакуації працівників "Росатому", яких раніше привезли на захоплену Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

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