Біля четвертого енергоблоку Запорізької АЕС пролунав вибух

Окупанти намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТЕ.

Біля машинної зали 4-го енергоблоку Запорізької АЕС пролунав вибух - здетонувала російська міна.

Про це зізналися самі окупанти, передає "Енергоатом".

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"Російські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку АЕС у військову базу, мінуючи периметр довкола станції. І ці дії не можуть не мати наслідків. За інформацією джерел, біля машинної зали 4-го енергоблоку пролунав вибух. Як заявили самі ж ядерні терористи, здетонувала їхня міна", - йдеться у повідомленні.

Пресслужба "Енергоатому" пише, що звуки вибуху чули українські атомники, які продовжують працювати на атомній станції. За їхними даними, росіяни намагалися "заспокоїти" працівників та швидко приховати сліди, аби цього не побачили експерти МАГАТ.

Що відбувається на ЗАЕС

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, окупанти готуються до "жесту доброї волі" на ЗАЕС. Вони готують попередній план евакуації працівників "Росатому", яких раніше привезли на захоплену Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Тим часом росіяни, боячись українського контрнаступу, посилили мінування біля Запорізької АЕС та інші ділянки поблизу Енергодара. Водночас, як повідомив мер Дмитро Орлов, росіяни не тримають військової техніки в місті. Її переміщення бачать у прилеглих селах та на атомній станції.

Раніше стало відомо, що у жовтні 2022-го Збройні сили України намагалися звільнити окуповану російськими військами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Втім, ця спроба виявилася невдалою.

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