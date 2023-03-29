Директор МАГАТЕ прибув на Запорізьку АЕС

Це вже другий візит Гроссі на АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у середу, 29 березня, прибув на окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Наголошується, що Гроссі планує провести ревізію на ЗАЕС. Крім того, директор МАГАТЕ виступить гарантом ротації членів постійної місії, які перебувають на станції від вересня 2022-го. До слова, це другий візит Гроссі на Запорізьку АЕС від початку її окупації.

Варто зазначити, що Росія також підтверджує, що Гроссі прибув до окупованого міста Енергодар Запорізької області.

Нагадаємо, раніше очільник Рафаель Гроссі заявив про скасування планів щодо створення зони демілітаризації навколо Запорізької АЕС. Нібито через труднощі з реалізацією цього процесу. Він зауважив, що в разі її створення, дії організації могли б трактувати, як "легітимізацію" присутності військ РФ.

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