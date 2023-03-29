Директор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

Это уже второй визит Гросси в АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду, 29 марта, прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Отмечается, что Гросси планирует провести ревизию на ЗАЭС. Кроме того, директор МАГАТЭ выступит гарантом ротации членов постоянной миссии, находящихся на станции с сентября 2022 года. К слову, это второй визит Гросси в Запорожскую АЭС с начала ее оккупации.

Следует отметить, что Россия также подтверждает, что Гросси прибыл в оккупированный город Энергодар Запорожской области.

Напомним, ранее глава Рафаэль Гросси заявил об отмене планов по созданию зоны демилитаризации вокруг Запорожской АЭС. Якобы из-за трудностей с реализацией этого процесса. Он отметил, что в случае ее создания действия организации могли бы трактовать, как "легитимизацию" присутствия войск РФ.

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