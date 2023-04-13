У Тернополі жінки "відбивали" перехожого від працівників ТЦК (відео)

У Мережі з'явилося відео, як чоловіки у військовій формі, очевидно – працівники ТЦК, і жінки сваряться на території автовокзалу Тернополя. На відео видно, що розмова з працівниками у формі в підвищеному тоні переросла у шарпанину.

За інформацією місцевого видання "20 хвилин", працівники військкомату затримали перехожого. Конфлікт виник через те, що нібито працівники військкомату застосовувади під час затримання фізичну силу. Жінки, які стояли поруч, обурилися такими діями військових і почали "відбивати" чоловіка.

Журналісти видання звернулися за коментарем до поліції Тернопільської області. Проте правоохоронці запевнили, що вперше чують про скандал.

"До нас звернень не надходило. Можливо, туди могли патрульну поліцію викликати. Якщо якась "хуліганка", то на такі повідомлення реагують і виїжджають патрульні", – запевняє керівник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергій Крета.

У Патрульній поліції теж заявили, що про штовханину нічого не знають.

Користувачі соцмереж тим часом розділилися на два табори: одні обурюються жорсткими діями працівників ТЦК і дивуються, чому самі працівники військкоматів не на фронті. Мовляв, на їхньому місці можуть бути жінки або військовослужбовці після поранень, які за станом здоров'я уже не можуть воювати (наприклад, з ампутацією). Інші наголошують, що військовим на передовій потрібна ротація, тому такі заходи – вимушені.