Зниклий Олег Винник несподівано "відзначився" у ЗСУ

Український співак Олег Винник, який несподівано зник під час повномасштабної війни, відзначився своєю допомогою ЗСУ.

Мовчання артиста викликало чимало розголосу у Мережі та серед його колег. Ходило багато чуток про те, де Винник та чим займається насправді. Друзі співака наголошували, що попри зникнення з медіапростору він продовжує допомагати українським військовим.

Докази цих слів з'явилися на одному з фан-акаунтів Винника. У Facebook шанувальники артиста показали дві відзнаки, які він та його благодійний фонд "Вовчиця" отримали від Збройних сил.

Фото: facebook.com/Oleg.Vynnyk.sings.soul

Військові таким чином подякували співаку за його особистий внесок у допомогу державі та нашу перемогу у війні з Росією.

Втім хизуватися своїми заслугами перед країною Винник не поспішає та не з'являється ані на публіці, ані у соцмережах. Раніше команда виконавця пояснила, чому він зник з медіапростору. Керівниця офіційного фан-клубу співака розповіла, що зараз він перебуває на лікуванні у Берліні. Чутки про хворобу Винника раніше також підтвердила телеведуча Міла Єрємеєва

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