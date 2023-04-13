Alyosha на сцені "Євробачення-2023" представить номер, придуманий під ракетними обстрілами

Співачка Alyosha вдруге в своєму житті вийде на сцену пісенного конкурсу "Євробачення", однак цього разу не у якості учасниці, а як запрошена зірка.

Разом з нею у на шоу заспівають Марія Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY та Юлія Саніна, яка цього року також буде ведучою "Євробачення-2023".

Кожен з цих артистів, за словами креативного директора конкурсу від України Германа Нєнова, має розкрити одну з граней сучасної України та показати свою особливу історію.

Артисти, як виступлять у півфіналах Євробачення-2023 / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Так, наприклад Alyosha представить зворушливий номер, присвячений вимушеним переселенцям. Образ дуже знайомий співачці, адже вона з дітьми також була вимушена виїхати з Україні під час повномасштабної війни.

"Артистка буде задіяна в номері, присвяченому вимушеним переселенцям. Це реальна історія співачки, адже поки її чоловік Тарас Тополя захищає Україну у лавах ЗСУ, вона була змушена із дітьми покинути рідну країну. Ми працюємо над цим номером ще з листопада місяця, я розробляв його в бомбосховищі під час ракетних обстрілів. Це велика творча колаборація нашої креативної команди конкурсу з мультимедійним продакшеном Freckled Sky та командою Tri Direction", - розказав Нєнов.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Побачити виступи українських зірок глядачі зможуть під час полуфіналів "Євробчаення-2023", які відбудуться 9 та 11 травня. Також у фан-зонах конкурсу 8 травня єфрофани побачать виступи гурту "Антитіла", Go_A, а також Alyona Alyona та Jerry Heil.

Окрім того, 5 травня, у Ліверпулі запрацює Eurovision Village, який відкриють переможці минулорічного конкурсу - гурт Kalush Orchestra.

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