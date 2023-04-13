Привела до ТЦ і втекла: у Житомирі розшукують матір маленької дівчинки

У Житомирі розшукують матір дівчинки, яка 12 квітня привела дитину до торговельного центру і там залишила.

Про це 13 квітня повідомила пресслужба Житомирського районного управління поліції.

12 квітня в одному з торговельних комплексів обласного центру виявили дівчинку віком близько чотирьох років без нагляду дорослих. Після перегляду записів камер відеонагляду у закладі правоохоронці встановили, що дитину туди привела матір та залишила саму.

"Наразі дівчинка - у лікарні під наглядом медиків. Правоохоронці встановлюють її особу та розшукують матір чи інших близьких родичів. Дівчинка розповіла, що її звати Олександрою, а її маму – Лілією", – йдеться у повідомленні.

Всім, кому відома будь-яка інформація про дівчинку та її родину, у поліції просять повідомити за телефонами: (0412) 40-74-75, 40-73-04, 063-224-24-77 або "102" чи звернутися до найближчого відділку поліції.

Нагадаємо, тернопільський суд призначив півтора роки умовного терміну жінці, яка втопила в унітазі новонароджену доньку. Відомо, що вагітність для жінки бажаною не була, свій стан вона від всіх приховувала, а дитину народила у туалеті.

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