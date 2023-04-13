Привела в ТЦ и сбежала: в Житомире разыскивают мать маленькой девочки

В настоящее время ребенок находится под наблюдением медиков.

В Житомире разыскивают мать девочки, которая 12 апреля привела ребенка в торговый центр и там оставила.

Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Житомирского районного управления полиции.

12 апреля в одном из торговых комплексов областного центра обнаружили девочку в возрасте около четырех лет без присмотра взрослых. После просмотра записей камер видеонаблюдения в заведении правоохранители установили, что ребенка туда привела мать и оставила.

"В настоящее время девочка — в больнице под наблюдением медиков. Правоохранители устанавливают ее личность и разыскивают мать или других близких родственников. Девочка рассказала, что ее зовут Александрой, а ее маму — Лилией", — говорится в сообщении.

Всем, кому известна какая-либо информация о девочке и ее семье, в полиции просят сообщить по телефонам: (0412) 40-74-75, 40-73-04, 063-224-24-77 или "102" или обратиться в ближайшее отделения полиции.

Напомним, тернопольский суд назначил полтора года условного срока женщине, утопившей в унитазе новорожденную дочь. Известно, что беременность для женщины желательно не была, свое состояние она от всех скрывала, а ребенка родила в туалете.

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