Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Буковині скоротили комендантську годину: скільки триватиме

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
509
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Буковині скоротили комендантську годину: скільки триватиме

Фото: Фотограф Максим Козменко

Зараз комендантська година в області триває до 05:00.

У Чернівецькій області від суботи, 15 квітня, тривалість комендантської години. Вона триватиме на одну годину менше.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"Сьогодні, 13 квітня, відбулось засідання Ради оборони Чернівецької області, на якому розглядали ряд питань, серед яких і скорочення тривалості комендантської години", - йдеться його у дописі.

За словами очільника Буковини, від 15 квітня комендантська година в регіоні буде тривати від 00:00 до 04:00. Наразі вона діє триває від 00:00 до 5:00.

Нагадаємо, у деяких регіонах місцева влада вирішила зменшити тривалість комендантської години на Великдень. Зокрема, у Кіровоградській області вона буде тривати від 00:00 до 04:00, а на Хмельниччині - від 00.00 до 3.00.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
509
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація