На Буковині скоротили комендантську годину: скільки триватиме

Зараз комендантська година в області триває до 05:00.

У Чернівецькій області від суботи, 15 квітня, тривалість комендантської години. Вона триватиме на одну годину менше.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"Сьогодні, 13 квітня, відбулось засідання Ради оборони Чернівецької області, на якому розглядали ряд питань, серед яких і скорочення тривалості комендантської години", - йдеться його у дописі.

За словами очільника Буковини, від 15 квітня комендантська година в регіоні буде тривати від 00:00 до 04:00. Наразі вона діє триває від 00:00 до 5:00.

Нагадаємо, у деяких регіонах місцева влада вирішила зменшити тривалість комендантської години на Великдень. Зокрема, у Кіровоградській області вона буде тривати від 00:00 до 04:00, а на Хмельниччині - від 00.00 до 3.00.

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