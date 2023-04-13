Волонтери «Української команди» передали бійцям на фронті тисячі пасок

Волонтери «Української команди» передали підрозділам, які боронять Україну на передовій, паски та інші подарунки до Великодня.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Великдень – це свято перемоги життя над смертю, добра над злом. Саме за це б’ються сьогодні мільйони українців, проти темної варварської сили, яка несе рабство і смерть. Підтримуємо наших захисників в їх боротьбі. «Українська команда» передала бійцям з різних підрозділів тисячі великодніх пасок та інших подарунків. Для того, щоб наші бійці відчували, що тил, люди, які живуть сьогодні у відносно мирних містах та селищах, вдячні за захист», - заявив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше «Українська команда» передала бійцям на найгарячіших напрямках розвідувальні дрони з тепловізорами та десятки дронів-камікадзе з «вибуховими посланнями» окупантам від українців, які збирали кошти на безпілотники.