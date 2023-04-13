Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Волонтери «Української команди» передали бійцям на фронті тисячі пасок

Дата публікації
Перегляди
148
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Волонтери «Української команди» передали бійцям на фронті тисячі пасок

Волонтери «Української команди» передали підрозділам, які боронять Україну на передовій, паски та інші подарунки до Великодня.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу. 

«Великдень – це свято перемоги життя над смертю, добра над злом. Саме за це б’ються сьогодні мільйони українців, проти темної варварської сили, яка несе рабство і смерть. Підтримуємо наших захисників в їх боротьбі. «Українська команда» передала бійцям з різних підрозділів тисячі великодніх пасок та інших подарунків. Для того, щоб наші бійці відчували, що тил, люди, які живуть сьогодні у відносно мирних містах та селищах, вдячні за захист», - заявив керівник «Української команди» Артур Палатний. 

©

Раніше «Українська команда» передала бійцям на найгарячіших напрямках розвідувальні дрони з тепловізорами та десятки дронів-камікадзе з «вибуховими посланнями» окупантам від українців, які збирали кошти на безпілотники. 

Дата публікації
Перегляди
148
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація