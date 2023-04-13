Колишня стриптизерка продає свої обрізані нігті на ногах: скільки вона заробляє

Жінка заявила, що клієнти беруть усе, до чого вона торкалася.

Колишня стриптизерка Ребекка Блу стверджує, що заробила статки, продаючи все, до чого торкалася.

Зокрема, вона продає обрізки нігтів на ногах, слину, злущену шкіру та вушну сірку, і каже, що це "надає сил". Про це пише dailystar.co.uk.

Американка із Північної Кароліни, яка має 351 100 підписників у TikTok, почала з продажу свого одягу, у тому числі вживаної спідньої білизни та шкарпеток.

Фото: instagram.com/slutrepreneur

Вона похизувалася, що заробляє до 2000 доларів на місяць.

"Спочатку це були трусики та шкарпетки, а потім перейшли на слину, обрізані нігтів на ногах. Зрештою це призвело до сміття, ватяних паличок та інших дивних предметів. Я б сказала, що мій найдорожчий продаж був, коли я продала свою внутрішньоматкову спіраль за чотиризначну суму".

Фото: instagram.com/slutrepreneur

Хоча її заробіток може коливатися, і вона заробляє від 500 до 2000 доларів на місяць, Ребекка приписує свій успіх своєму "широкому меню" товарів.

"Наприклад, білизна, шкарпетки, нігті на ногах, волосся на тілі, слина, біологічні рідини, вушна сірка, ватяні тампони, мішки для сміття, щоденні прокладки і навіть використані маски для обличчя. Найдивніший предмет, про який мене просили — це сміття та туалетне приладдя, або пожована їжа", - поділилася вона.

Фото: instagram.com/slutrepreneur

Покупці також можуть витратити свої гроші на воду для ванни моделі, туалетні скребки, капці та серветки для макіяжу за ціною від 20 до 250 доларів.

Більшість членів сім'ї та друзів Ребекки не цікавляться подробицями її роботи, тоді як фоловери надихнулися на відкриття власного бізнесу.

Нагадаємо, жінка почала заробляти, продаючи свої "гази". Вона продає їх за 20 доларів за банку.

Читайте також: