ФБР нейтрализовало сеть вредоносных программ Snake, которые использует ФСБ России

В течение 20 лет подразделение внутри Центра 16 ФСБ РФ использовало версии вредоносного ПО Snake для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере в 50 странах, входящих в НАТО.

ФБР США обнаружило и обезвредило пакет вредоносных программ под названием Snake, используемый в ФСБ РФ.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

"Сегодня завершилась операция под кодовым названием MEDUSA о нарушении глобальной одноранговой сети компьютеров, скомпрометированных сложным вредоносным программным обеспечением под названием Snake", — говорится в сообщении.

Также читайте В Google назвали три ключевые цели российских информационных атак

Правительство США приписывает его подразделению внутри Центра 16 Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

"На протяжении почти 20 лет это подразделение использовало версии вредоносного ПО Snake для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере в 50 странах, входящих в НАТО", — добавили в Минюсте США.

Речь идет о данных членов правительств стран НАТО, журналистов и других объектов, представляющих интерес для РФ. ФБР удалось отключить вредоносное программное обеспечение россиян.

Разрушением вредоносной сети Snake занимались Нью-Йоркское отделение ФБР, киберподразделение ФБР, прокуратура США по восточному округу Нью-Йорка и отдел контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности.

Напомним, Национальная кибернетическая миссия США (CNMF) направила в Украину 43 специалиста, которые будут помогать бороться с российскими кибернападениями на фоне полномасштабной войны.

Читайте также: