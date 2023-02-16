В Google назвали три ключевые цели российских информационных атак

Для проведения информационно-психологических спецопераций (ИПСО) россияне будут использовать все возможные ресурсы – от государственных СМИ до анонимных площадок.

В группе анализа угроз в структуре Google (TAG) в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности заявили, что Россия продолжит организовывать информационные атаки против Украины и Европы, а также будет применять ИПСО с ориентацией на население РФ.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на опубликованный отчет TAG.

В отчете организации названы три цели информационных атак: дискредитировать украинское правительство, подорвать помощь Украине на международной арене, а также активизировать поддержку войны внутри России. С этой целью будут использовать все возможные ресурсы – от государственных СМИ до анонимных площадок.

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В Google также отметили активность российских хакеров. Их атаки в Украине начались за год до полномасштабного вторжения, а в 2022 году их количество увеличилось на 250% по сравнению с 2020. За тот же период на 300% выросло количество атак на пользователей в странах НАТО.

Исследование выявило, что хакерская активность россиян коррелируется с ключевыми событиями на фронте - в частности, с началом полномасштабного вторжения и объявлением мобилизации.

В 2022 году главной целью атак российских хакеров являлись правительственные и военные организации, а также объекты критической инфраструктуры, коммунальные предприятия и СМИ. Часть атак помогли отразить специалисты Google.

Напомним, ранее Центр анализа угроз Microsoft обнаружил хакерскую группу, использующую программы-вымогатели при атаке на транспортные и логистические компании в Украине и Польше.

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