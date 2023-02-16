У Google назвали три ключові цілі російських інформаційних атак

Для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) росіяни використовуватимуть всі можливі ресурси — від державних ЗМІ до анонімних майданчиків.

У групі аналізу загроз в структурі Google (TAG) напередодні Мюнхенської конференції з безпеки заявили, що Росія продовжить організовувати інформаційні атаки проти України та Європи, а також застосовуватиме ІПСО з орієнтацією на населення РФ.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на опублікований звіт TAG.

У звіті організації названо три цілі інформаційних атак: дискредитувати український уряд, підірвати допомогу Україні на міжнародній арені, а також активізувати підтримку війни всередині Росії. З цією метою використовуватимуть всі можливі ресурси — від державних ЗМІ до анонімних майданчиків.

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У Google відзначили також активність російських хакерів. Їхні атаки в Україні розпочалися за рік до повномасштабного вторгнення, а в 2022 році їхня кількість збільшилася на 250% порівняно з 2020. За той же період аж на 300% зросла кількість атак на користувачів у країнах НАТО.

Дослідження виявило, що хакерська активність росіян корелюється з ключовими подіями на фронті — зокрема, з початком повномасштабного вторгнення і оголошенням мобілізації.

У 2022 році головною метою атак російських хакерів були урядові та військові організації, а також об'єкти критичної інфраструктури, комунальні підприємства та ЗМІ. Частину атак допомогли відбити фахівці Google.

Нагадаємо, раніше Центр аналізу загроз Microsoft виявив хакерську групу, яка використовує програми-вимагачі під час атак на транспортні та логістичні компанії в Україні та Польщі.

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