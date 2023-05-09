Какого оружия Украине ждать от Германии: посол раскрыла подробности

Правительство Германии оказывает поддержку украинским военным, тесно согласовывая ее со своими партнерами и союзниками. Украина уже получает немецкие танки, сверхсовременную ПВО, но помощь Германии не ограничивается только этим.

Такое мнение высказала в эфире Завтрака с 1+1 Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

С воскресенья, 27 февраля 2022 года, Федеральное правительство Германии развернуло свою внешнюю политику на 180 градусов. “Для меня день 24 февраля стал шоком. Германия сменила свою политику на 180 градусов. Уже 27 февраля наш канцлер говорил о больших переменах и мы с тех пор действительно делаем то, что должны делать – передаем оружие и тяжелую технику Украине”, – отметила Посол.

Украина получила от Германии уже две сверхсовременные системы ПВО. «Уже в июне мы передали Гепарды, которыми сейчас эффективно уничтожают дроны. В октябре мы передали современную систему ПВО IRIS-T, сейчас уже есть вторая. Это, мне кажется, наиболее современная система ПВО. Мы обещали четыре таких системы. Ожидаю вместе с украинцами третью и четвертую”, — прокомментировала Анка Фельдгузен.

Германия поддерживает тесные контакты с украинскими партнерами, рассказала Посол: Они нам говорят, что им нужно. Мы стараемся все передавать. Когда поляки хотели передать пять МиГ-29, тогда принадлежавших Германии, мы дали разрешение сразу. Сейчас Украина решает, какую, как сказал Резников, "платформу" самолетов она хочет. Мне кажется, что имеет смысл выбрать среди самолетов F-16 как Leopard среди танков. Но нужно знать, что обучение на самолетах проходит гораздо дольше, чем на танках. Мы ожидаем решения украинского руководства по самолетам”.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 мая посетит Берлин с официальным визитом. В городе уже начинаются приготовления к приезду украинского лидера.

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