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Сколько РФ потеряла танков в каждой войне: эксперт сравнил потери

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Сколько РФ потеряла танков в каждой войне: эксперт сравнил потери

У временно оккупированного Бердянска заметили российские танки Т-54/55. / Фото: Telegram / Запоріжжя. Інфо

В России умалчивают о настоящих потерях в развязной войне.

Армия РФ продолжает нести потери на войне против Украины. Каждый день количество утраченных "трофеев" растет.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По данным, которые формирует Oryx:

В первой Чеченской войне уничтожено было 192 танка
Во второй Чеченской – 23
Война в Грузии – 3
Война в Украине – 1 937.

Парад в Москве на 9 мая

Отметим, сегодня утром, в отличие от прошлогоднего выступления на параде 9 мая, российский диктатор Владимир Путин уже не стал говорить, что проведение так называемой СВО "было единственным правильным решением".

Жители Санкт-Петербурга были вынуждены смотреть парад 9 мая на одном из телеканалов с украинским озвучением.

Секретарь Совета национальной безопасности и оборон Алексей Данилов прокомментировал парад в Москве, посвященный Дню Победы. Чиновник подчеркнул, что Путин должен принимать на Красной площади мертвых кафиров, которые "бесславно и без чести погибли в Украине".

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Дата публикации
Просмотры
1238
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