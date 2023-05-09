Сколько РФ потеряла танков в каждой войне: эксперт сравнил потери

В России умалчивают о настоящих потерях в развязной войне.

Армия РФ продолжает нести потери на войне против Украины. Каждый день количество утраченных "трофеев" растет.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По данным, которые формирует Oryx:

В первой Чеченской войне уничтожено было 192 танка

Во второй Чеченской – 23

Война в Грузии – 3

Война в Украине – 1 937.

Парад в Москве на 9 мая

Отметим, сегодня утром, в отличие от прошлогоднего выступления на параде 9 мая, российский диктатор Владимир Путин уже не стал говорить, что проведение так называемой СВО "было единственным правильным решением".

Жители Санкт-Петербурга были вынуждены смотреть парад 9 мая на одном из телеканалов с украинским озвучением.

Секретарь Совета национальной безопасности и оборон Алексей Данилов прокомментировал парад в Москве, посвященный Дню Победы. Чиновник подчеркнул, что Путин должен принимать на Красной площади мертвых кафиров, которые "бесславно и без чести погибли в Украине".

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