Жданов объяснил, способны ли россияне препятствовать ударам HIMARS.

Эксперт прокомментировал статью CNN и выразил сомнение, что россияне действительно сбивают с курса ракеты HIMARS.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, могут ли россияне противодействовать ракетам реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Об этом он рассказал в своем youtube-канале, комментируя информацию западных СМИ, что якобы оккупанты нашли возможность "ставить помехи" в GPS-систему HIMARS, и это "влияет на точность попадания".

"Очень сильно сомневаюсь. По состоянию на сегодняшний день, во-первых, нельзя вмешаться в бортовую систему. Там стоит ничего не излучающий приемник сигнала GPS-навигации, он просто принимает. Это обычный GPS-навигатор стоит в голове вот этого высокоточного снаряда от системы HIMARS. Вмешаться в его работу невозможно никак. Можно заглушить сигнал GPS, но для этого нужен мощный генератор, который приглушил GPS на всей траектории полета снаряда. А так снаряд корректирует себя во время полета. Не все РЕБ могут глушить GPS-сигнал, его нужно глушить на определенной высоте", – объяснил Жданов.

Ранее издание CNN сообщило, что оккупанты якобы все чаще сбивают с курса высокоточные ракеты установок HIMARS, используя электронные "глушители" GPS.

Читайте также: