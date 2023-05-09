Какому знаку Зодиака повезет 10 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 10 мая?

Нынешний день дает каждому человеку шанс увидеть себя со стороны и понять, что он делает правильно, а в чем – ошибается, а заодно и сделать выводы относительно того, как исправить ситуацию, если, конечно, она в этом нуждается. Добиться успеха смогут только те, кто верит в свои силы: если самооценка невысока, лучше за важные дела не браться. Время также благоприятно для разного рода покупок – приобретенное сегодня будет долгое время служить верой и правдой. Чтобы грустные мысли не испортили настроение, необходимо запастись позитивными эмоциями, пообщавшись с друзьями или родственниками, особенно детьми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам не только можно, но и нужно выяснять отношения с любимым человеком, которые в последнее время зашли в тупик. Вообще-то, представители знака не очень любят то, что они называют "говорильней", но сегодня без нее никак не обойтись, особенно если они хотят, чтобы их связь не закончилась на такой грустной ноте, а продолжалась дальше и увенчалась маршем Мендельсона. Главное, ничего не скрывать от любимого человека и искренне отвечать на все его вопросы – он это обязательно оценит и охотно пойдет на примирение.

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