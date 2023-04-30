Германия передала Украине вторую систему IRIS-T.

Германия передала в пользу ВСУ вторую систему ЗРК IRIS-T и другую технику.

Германия подтвердила передачу Украине второго зенитно-ракетного комплека противовоздушной и противоракетной обороны IRIS-T. Также ВСУ поступит новая автомобильная военная техника.

Об этом сообщается на сайте федерального правительства Германии.

Список помощи включает:

8 грузовиков Zetros;

1 ЗРК IRIS-T;

2 автопогрузчика 8x6 с 8 выкатными контейнерами.

Первую установку IRIS-T Германия доставила в Украину в октябре 2022 года.

В федеральном правительстве Германии отметили, что они поддерживают украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками.

Напомним, в Сети опубликовали видео боевого дежурства ЗРК Patriot в Украине.

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