Германия передала Украине вторую систему IRIS-T.

Германия передала в пользу ВСУ вторую систему ЗРК IRIS-T и другую технику.
Германия подтвердила передачу Украине второго зенитно-ракетного комплека противовоздушной и противоракетной обороны IRIS-T. Также ВСУ поступит новая автомобильная военная техника.
Об этом сообщается на сайте федерального правительства Германии.
Список помощи включает:
- 8 грузовиков Zetros;
- 1 ЗРК IRIS-T;
- 2 автопогрузчика 8x6 с 8 выкатными контейнерами.
Первую установку IRIS-T Германия доставила в Украину в октябре 2022 года.
В федеральном правительстве Германии отметили, что они поддерживают украинскую армию в тесном сотрудничестве со своими партнерами и союзниками.
Напомним, в Сети опубликовали видео боевого дежурства ЗРК Patriot в Украине.
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