"Хорошая спецоперация": Пригожин снова раскритиковал руководство РФ

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз подверг критике командование РФ, в частности реализацию их планов в Украине.

Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистов.

В этот раз он издал краткую историю о том, как россияне начали "эту хорошую спецоперацию", но получили "п*здюлей" по многим направлениям.

"24 февраля 2022 года мы начали эту "хорошую спецоперацию": потоптались месяц на месте, после этого застопились, после этого получили по многим направлениям жестких п*здюлей. И что мы увидели?", — сказал Пригожин.

Ранее глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался о потерях среди своих наемников-террористов в Бахмуте Донецкой области, обвинив в этом российское командование.

Отметим, бойцы террористической военной компании ППК "Вагнер" почти не влияют на ход событий на фронте из-за больших потерь.

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