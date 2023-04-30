"Хорошая спецоперация": Пригожин снова раскритиковал руководство РФ

Пригожин снова пожаловался на российское военное руководство.
Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз подверг критике командование РФ, в частности реализацию их планов в Украине.
Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистов.
В этот раз он издал краткую историю о том, как россияне начали "эту хорошую спецоперацию", но получили "п*здюлей" по многим направлениям.
"24 февраля 2022 года мы начали эту "хорошую спецоперацию": потоптались месяц на месте, после этого застопились, после этого получили по многим направлениям жестких п*здюлей. И что мы увидели?", — сказал Пригожин.
Ранее глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался о потерях среди своих наемников-террористов в Бахмуте Донецкой области, обвинив в этом российское командование.
Отметим, бойцы террористической военной компании ППК "Вагнер" почти не влияют на ход событий на фронте из-за больших потерь.
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