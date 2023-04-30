В США мощный торнадо разрушил здания и вырвал деревья с корнем (видео)

В Сеть попало видео, когда смерч прошел через машину, которая ехала по городу Палм-Бич-Гарденс.

В Соединенных штатах Америки в штате Флорида 29 апреля пронесся мощный торнадо. В результате стихийного бедствия зафиксированы сильные разрушения и коллапс на автомобильных дорогах.

Об этом пишет New York Post.

Как передает издание, торнадо разрушил постройки в Южной Флориде и вырвал с корнем деревья. В Сеть попало видео, когда смерч прошел через машину, которая ехала по городу Палм-Бич-Гарденс.

"Автомобиль подбросило в воздух и дважды опрокинуло, после чего транспортное средство отбросило обратно на тротуар. Смерч продолжал сеять хаос в городе и вызвал массовое скопление автомобилей на дорогах", — говорится в сообщении.

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В метерологической службе США сообщили, что торнадо повлекло за собой серьезные разрушения в Палм-Бич-Гарденс. Специалисты все еще находятся в процессе изучения повреждений и в ближайшие дни оценят последствия торнадо. Около 12 миллионов человек поместили во Флориде и на юге Джорджии группу риска второго уровня в связи с ухудшением погоды.

Добавим, в турецком палаточном городке, расположенном в районе землетрясения Пазарджику в провинции Кахраманмарш, в результате торнадо повреждены палатки, погиб человек, 44 получили ранения.

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