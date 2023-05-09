Лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин удивил мировую общественность, проигнорировав главный праздник нынешнего режима в России — день победы.

Это произошло после того, как последний ключевой партнер, на которого так отчаянно опирался диктатор Путин, не позвонил по телефону в Кремль и даже не послал формальную поздравительную открытку.

Отсутствие всяческого упоминания повестки дня китайско-российских отношений свидетельствует о том, что они находятся в сложном состоянии. На правительственном сайте России и китайском МИДе не было никакого упоминания о взаимодействии между странами.

9 мая Си Цзиньпин решил не тратить время на Путина и позвонил в Руанду, чтобы выразить соболезнования президенту Полю Кагаме из-за стихийных ливней и наводнений. Это говорит о том, что Китай может искать новых партнеров в своей внешней политике.

Напомним, что Михаил Подоляк заявил, что состоявшийся в Москве парад на 9 мая стал очередным доказательством того, что российский диктатор Владимир Путин живет в выдуманном мире.

Читайте также: