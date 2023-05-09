79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

Голливудский актер Роберт Де Ниро поделился радостной новостью, что снова стал отцом.

Об этом знаменитость проговорился в интервью ET Canada. В ходе разговора ведущая сказала Де Ниро, что он – отец шести детей. Впрочем, 79-летний актер исправил интервьюера и отметил, что недавно у него родился седьмой ребенок.

"На самом деле семь. У меня только что родился ребенок", — сказал Роберт Де Ниро.

Роберт Де Ниро / Фото: Associated Press

Впоследствии представители актера тоже подтвердили, что он действительно в седьмой раз стал отцом. Однако кто же мама ребенка – неизвестно. Звезда Голливуда скрывает свои отношения. Предполагают, что таинственная избранница актера – тренер по боевым искусствам Тиффани Чен. В прошлом году их застали во время отдыха на испанском курорте.

Напомним, Робер Де Ниро также воспитывает шестерых детей от предыдущих отношений. От первой жены Дайанн Эбботт, с которой актер состоял в браке с 1976 по 1988 год, у него детей – приемная дочь Дрена и сын Рафаэль.

Роберт Де Ниро / Фото: Associated Press

Также знаменитость воспитывает близнецов Джулиана и Аарона. Они родились от суррогатной матери, когда Де Ниро был в отношениях с Туки Смит. Пара встречалась с 1988 год по 1996-й.

Актриса Грейс Хайтауэр родила звезде Голливуда сына Эллиота и дочь Хеллен. Пара была в браке почти 21 год, однако в 2018 году они развелись.

Напомним, недавно украинская певица Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой. Артистка показывала, как прошли ее роды. В целом исполнительница рожала вместе с мужем и рассказала, как это происходило.

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