Дачники рассказали, как приготовить гербициды своими руками

Рассказываем, как можно сделать средство по уничтожению сорняков из обычных продуктов.
С сорняками можно бороться не только гербицидами, но и разнообразными домашними, народными средствами. Химические средства для борьбы с сорняками опасны для окружающей среды и являются угрозой для пчел, других полезных насекомых, диких животных, детей, которые могут играть рядом с обработанным участком.
Для приготовления домашнего гербицида можно использовать разные вещества и их комбинации, чтобы найти оптимальный вариант.
Для уничтожения сорняков можно взять:
- уксус,
- лимонную кислоту или лимонный сок,
- жидкое мыло, для усиления эффекта можно взять любое средство для мытья посуды,
- соль,
- нашатырь,
- медицинский спирт.
Как приготовить средство от сорняков из домашних ингредиентов
- Итак, возьмите 1 литр 9% уксуса и смешайте его с 20 граммами лимонной кислоты или 2-3 столовыми ложками (30-45 миллилитров) концентрированного лимонного сока.
- Затем добавьте в полученный состав 4 столовых ложки жидкого хозяйственного мыла, можно вместо мыла использовать средство для мытья посуды (добавить 2-3 чайные ложки). Средство для мытья посуды можно использовать вместе с жидким мылом, оно будет усиливать эффект. Это базовый состав раствора.
- Если сорняк очень густой, можно добавить 30 граммов соли и 4 столовых ложки нашатырного спирта или 30 миллилитров медицинского спирта.
Поскольку все компоненты выделяют специфические запахи, лучше экспериментировать на открытом воздухе. Размешайте смесь, перелейте в распылитель и приступайте к обработке сорняков. Домашний гербицид лучше использовать точечно из-за того, что это средство для борьбы с сорняками не действует выборочно и может уничтожить любые растения. Предварительно для большего эффекта надземную часть растений лучше сорвать или скосить и обрабатывать корни сорняков.
Распылите раствор поверх сорняков и через сутки проверьте результат. Можно обработать сорняки повторно.
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