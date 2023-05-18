Дачники рассказали, как приготовить гербициды своими руками

Рассказываем, как можно сделать средство по уничтожению сорняков из обычных продуктов.

С сорняками можно бороться не только гербицидами, но и разнообразными домашними, народными средствами. Химические средства для борьбы с сорняками опасны для окружающей среды и являются угрозой для пчел, других полезных насекомых, диких животных, детей, которые могут играть рядом с обработанным участком.

Для приготовления домашнего гербицида можно использовать разные вещества и их комбинации, чтобы найти оптимальный вариант.

Для уничтожения сорняков можно взять:

уксус,

лимонную кислоту или лимонный сок,

жидкое мыло, для усиления эффекта можно взять любое средство для мытья посуды,

соль,

нашатырь,

медицинский спирт.

Как приготовить средство от сорняков из домашних ингредиентов

Итак, возьмите 1 литр 9% уксуса и смешайте его с 20 граммами лимонной кислоты или 2-3 столовыми ложками (30-45 миллилитров) концентрированного лимонного сока.

Затем добавьте в полученный состав 4 столовых ложки жидкого хозяйственного мыла, можно вместо мыла использовать средство для мытья посуды (добавить 2-3 чайные ложки). Средство для мытья посуды можно использовать вместе с жидким мылом, оно будет усиливать эффект. Это базовый состав раствора.

Если сорняк очень густой, можно добавить 30 граммов соли и 4 столовых ложки нашатырного спирта или 30 миллилитров медицинского спирта.

Поскольку все компоненты выделяют специфические запахи, лучше экспериментировать на открытом воздухе. Размешайте смесь, перелейте в распылитель и приступайте к обработке сорняков. Домашний гербицид лучше использовать точечно из-за того, что это средство для борьбы с сорняками не действует выборочно и может уничтожить любые растения. Предварительно для большего эффекта надземную часть растений лучше сорвать или скосить и обрабатывать корни сорняков.

Распылите раствор поверх сорняков и через сутки проверьте результат. Можно обработать сорняки повторно.

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