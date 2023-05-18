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Дачники рассказали, как приготовить гербициды своими руками

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
26к
Время на прочтение
2 мин
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Дачники рассказали, как приготовить гербициды своими руками

средство от сорняков своими руками

Рассказываем, как можно сделать средство по уничтожению сорняков из обычных продуктов.

С сорняками можно бороться не только гербицидами, но и разнообразными домашними, народными средствами. Химические средства для борьбы с сорняками опасны для окружающей среды и являются угрозой для пчел, других полезных насекомых, диких животных, детей, которые могут играть рядом с обработанным участком. 

Для приготовления домашнего гербицида можно использовать разные вещества и их комбинации, чтобы найти оптимальный вариант.

Для уничтожения сорняков можно взять:

  • уксус,
  • лимонную кислоту или лимонный сок,
  • жидкое мыло, для усиления эффекта можно взять любое средство для мытья посуды,
  • соль,
  • нашатырь,
  • медицинский спирт.

Как приготовить средство от сорняков из домашних ингредиентов

  • Итак, возьмите 1 литр 9% уксуса и смешайте его с 20 граммами лимонной кислоты или 2-3 столовыми ложками (30-45 миллилитров) концентрированного лимонного сока.
  • Затем добавьте в полученный состав 4 столовых ложки жидкого хозяйственного мыла, можно вместо мыла использовать средство для мытья посуды (добавить 2-3 чайные ложки). Средство для мытья посуды можно использовать вместе с жидким мылом, оно будет усиливать эффект. Это базовый состав раствора.
  • Если сорняк очень густой, можно добавить 30 граммов соли и 4 столовых ложки нашатырного спирта или 30 миллилитров медицинского спирта.

Поскольку все компоненты выделяют специфические запахи, лучше экспериментировать на открытом воздухе. Размешайте смесь, перелейте в распылитель и приступайте к обработке сорняков. Домашний гербицид лучше использовать точечно из-за того, что это средство для борьбы с сорняками не действует выборочно и может уничтожить любые растения. Предварительно для большего эффекта надземную часть растений лучше сорвать или скосить и обрабатывать корни сорняков.

Распылите раствор поверх сорняков и через сутки проверьте результат. Можно обработать сорняки повторно.

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Дата публикации
Просмотры
26к
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