Андрей Данилко объяснил, почему Зеленскому не дали выступить в финале "Евровидения-2023"

Также артист признался, что его попросили не петь Russia, goodbye.

Артист Андрей Данилко отреагировал на то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали выступить в финале конкурса "Евровидение-2023".

Данилко заверил, что организаторы музыкального первенства поддерживают нашу страну и очень любят нас, но всячески избегают политических проявлений.

"Они же не то, что не поддерживают. Я понимаю, что у них своя программа. Это фестиваль, где они пытаются объединять людей, не поднимать какие-то темы. Не знаю, правильно ли это, не правильно. Но, такое время", – сказал Данилко в интервью "Радио Свобода".

Также артист признался, что точно так же организаторы "Евровидения-2023" настойчиво его просили во время выступления в грандфинале не менять текст песни Lasha Tumbai:

"Они очень нас любят, но: "Андрей, у нас просьба, чтобы был тот текст, который был в 2007 году". С другой стороны, вся россия услышала, так навязали, услышала — Russia, goodbye в 2007-м. Что они услышат в этот раз, я не знаю", — прокомментировал Данилко.

Верка Сердючка на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Верка Сердючка стала одним из тех украинских артистов, которых пригласили выступить в грандфинале "Евровидения-2023" во время прохода участников с флагами в начале концерта. Сердючка исполняла свой конкурсный хит Lasha Tumbai, с которым заняла второе место на "Евровидении-2007".

Зеленскому запретили выступить на Евровидении-2023: что известно

За день до гранд-финала "Евровидения-2023" в СМИ появилась информация, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении с речью в финале. Организаторы сослались на то, что у конкурса аполитичный характер. Этот принцип запрещает делать политические или другие подобные заявления в рамках музыкального первенства.

Однако вскоре в Офисе президента выступили с официальным заявлением, что информация о выступлении Зеленского в финале "Евровидения-2023" не соответствует действительности. Представители главы страны отметили, что ОП не обращался к организаторам песенного конкурса с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского.

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