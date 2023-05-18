Концерт Виктора Павлика в Германии отменили после скандала со спецпропуском

Скандал вокруг певца Виктора Павлика со спецпропуском повлиял и на его карьеру.

Так стало известно, что благотворительный концерт Павлика, запланированный на 4 июня в Берлине, отменили. Об этом сообщила музыкант Диана Янушкевич, занимавшаяся организацией этого мероприятия в немецкой столице:

"В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте 4.06, мы сообщим позже", — говорится в заявлении Янушкевич в Facebook.

Концерт Виктора Павлика в Германии отменили / Фото: facebook.com/Diana Yanushkevych

Виктор Павлик попал в скандал с пропуском

Отметим, что 16 мая Виктор Павлик вместе с супругой Екатериной Репяховой попали в скандал. Супруги проехались по пустому Южному мосту в Киеве, который сейчас открыт только для спецтранспорта. Репяхова в сторис своего фотоблога похвасталась, что муж подарил ей спецпропуск, благодаря которому он может свободно ездить по Киеву даже в комендантский час.

Но поняв, что что-то сделала не то, Екатерина Репяхова поторопилась удалить скандальное видео из Instagram, а после этого извиниться за свои действия, мол, "неуместно пошутила". Тем не менее, к Павлику наведалась полиция, провела воспитательную беседу и изъяла у него спецпропуск.

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