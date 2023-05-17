"Все сталося само собою": Сеть взорвалась мемами о Викторе Павлике и спецпропуске

Украинский артист Виктор Павлик попал в громкий скандал из-за спецпропуска, который позволяет без ограничений передвигаться по Киеву.

Как в Instagram-stories рассказала его жена, блогерша Екатерина Репяхова, это был некий подарок для нее. Катя хвасталась этим в Сети и показывала видео, как спокойно проезжает по Южному мосту, который сейчас открыт только для спецтранспорта.

Виктор Павлик подарил жене спецпропуск / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как ожидается, пользователи возмутились, ведь такой пропуск могут выдавать только военным, органам власти и работникам критической инфраструктуры.

Скандал закончился тем, что полиция забрала у Виктора Павлика пропуск, а между тем Сеть взорвалась мемами на эту тему.

В частности, пошутили даже в МВД Украины, которые новость об изъятии пропуска у певца начали со слов его песни: "Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою".

Мем о Викторе Павлике / Фото: из соцсетей

Не удержалась и исполнительница Настя Приходько, которую удивил такой пиар 50-летнего Павлика: "Вите надо выйти. Ну тебе же 50, это ради пиара? Или ты полный шикидым?"

Мем о Викторе Павлике / Фото: instagram.com/prykhodko_official

А вот жена Владимира Остапчука дала "совет" мужчинам, которые собираются сделать возлюбленным такой подарок: "Предлагаю мужчинам, которые дарят своим женщинам пропуска, перед этим забирать у них телефоны. Такие лайфхаки".

Мем о Викторе Павлике / Фото: instagram.com/poka.tya

Ведущая Екатерина Осадчая посоветовала, что перед тем, как что-то публиковать, нужно не забывать о здравом смысле: "У Виктора Павлика после хайпа с пропуском на проезд по Южному мосту ее забрали. Перед тем, как хайповать, нужно на это посмотреть глазами СБУ, полиции и здравого смысла".

Мем о Викторе Павлике / Фото: instagram.com/kosadcha

Между тем пользователи Twitter предполагают, что это был такой "оригинальный план Виктора Павлика, как разойтись с женой".

Мем о Викторе Павлике / Фото: из соцсетей

А вот пользователи Instagram советуют Екатерине привыкать ездить по Дарницкому мосту.

Мем о Викторе Павлике / Фото: из соцсетей

А в Telegram Виктору Павлику предлагают вообще оставаться дома.

Мем о Викторе Павлике / Фото: из соцсетей

Пошутил на эту тему и участник "Холостячки-1" Андрей Рыбак.

"Я обожаю такие новости. Я видел эту stories, где жена Виктора Павлика снимает видео, как они едут по мосту, хвастается пропуском, что "это не для всех". Я даже делал ставки, сколько времени пройдет до извинений. Я думал немного больше. Но больше всего я шокирован от того, что на какую реакцию она ждала от людей? Что они должны написать: "Вау, у твоего мужа певца есть спецпропуск. Он ему 100% очень нужен. Вы так классные, а мы лохи".

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