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Зерновое соглашение продлено на два месяца — Эрдоган

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Зерновое соглашение продлено на два месяца — Эрдоган

Эрдоган сообщил о продлении "зернового соглашения" на два месяца / Фото: Центр новостей ООН

В рамках продления соглашения турецкие корабли смогут заходить в порты Николаев и Ольвия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "зерновое соглашение" по коридору в Черном море было продлено еще на два месяца.

Об этом он сообщил у себя на странице в Telegram.

"Мы будем продолжать наши усилия по обеспечению выполнения всех условий соглашения и его продления в следующем периоде", — отметил Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент заявил, что в рамках продления соглашения турецкие корабли смогут заходить в порты Николаев и Ольвия.

Он поблагодарил сторон за поддержку усилий в этом процессе. Также он выразил благодарность Генеральному секретарю ООН господину Гутеррешу за его усилия в этом процессе.

Напомним, ранее мировые СМИ сообщили, что "Зерновое соглашение", позволяющее Украине экспортировать урожай из трех ключевых портов через Черное море, будет продлено.

Кроме того, мы ранее информировали, что 17 мая из порта должно выйти последнее судно согласно соглашению, разрешающему безопасный экспорт украинского зерна в Черное море.

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Дата публикации
Просмотры
354
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