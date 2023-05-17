Россия согласится продлить "зерновое соглашение" – Bloomberg

Россия пригрозила выйти из соглашения, если препятствия для поставок собственного урожая и удобрений не будут устранены.

"Зерновое соглашение", позволяющее Украине экспортировать урожай из трех ключевых портов через Черное море, будет продолжено. Россия пока согласилась остаться в договоре.

Об этом сообщили Bloomberg турецкие чиновники на условиях анонимности.

Ожидается, что официально о решении будет объявлено сегодня, 17 мая.

Срок предварительной договоренности о зерновом соглашении истекает 18 мая.

В украинском правительстве пока о продлении соглашения не сообщали. Представитель российского президента Дмитрий Песков отказался подтверждать или опровергать информацию и посоветовал дождаться, когда РФ объявит о своем решении.

"Зерновое соглашение" позволило безопасно транспортировать около 30 миллионов тонн зерновых с момента его подписания в июле 2022 года. Это помогло снизить мировые цены на продовольственные товары, выросшие до рекорда после российского вторжения в Украину.

Напомним, 17 мая из порта должно выйти последнее судно согласно соглашению, разрешающему безопасный экспорт украинского зерна в Черное море. Россия выдвинула ряд требований, по которым она согласится продлить соглашение.

В Турции считают, что сделку можно продлить еще на не менее два месяца.

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