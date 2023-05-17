В России уже предлагают отправлять на фронт бездомных собак

Такое предложение российского депутата прозвучало на фоне потерь страны-агрессора, которые перевалили уже за 200 тыс. человек.

Депутат Госдумы России Федот Тумусов предложил отправлять на войну против Украины бездомных собак.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Таким образом Тумусов предлагает решить проблему с беспризорными собаками в РФ ради "защиты здоровья и жизни наших граждан".

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собак всяким разным навыкам. Больших и агрессивных собак кинологи научили бы и направили их в зону боевых действий — пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют", — предложил российский депутат.

"Как показывает опыт Великой Отечественной войны, они могут участвовать и в других делах", — добавил Тумусов.

Отметим, что такое предложение в Госдуме РФ прозвучало на фоне огромных потерь страны-агрессора в войне против Украины, которые на 17 мая составляют 200 590 бойцов.

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