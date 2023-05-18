"НАТО готовится к войне": Лукашенко мерещится угроза в действиях Альянса

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что НАТО "готовится" к войне.

Соответствующее маразматическое заявление диктатор РБ сделал на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передают белорусские СМИ.

Лукашенко пугает, что наращивается военное присутствие и наступательный потенциал Североатлантического альянса у западных границ ОДКБ. Проводятся масштабные учения, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, в том числе в сопредельных странах.

"Несмотря на стремительный спад уровня жизни и ухудшение экономических перспектив в европейских странах, Запад идет на эскалацию международной напряженности и голосами политиков открыто признает готовящуюся к войне. Центральной ареной противостояния полем боя на нашем континенте остается Украина", - заявил беларуский диктатор.

Напомним, на фоне информации о проблемах здоровья в случае внезапной смерти самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, государство может возглавить глава верхней палаты парламента РБ Наталия Кочанова. Такое мнение высказал белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

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