Дачники розповіли, як приготувати гербіциди своїми руками

З бур'янами можна боротися не лише гербіцидами, а й різноманітними домашніми, народними засобами. Хімічні засоби для боротьби з бур'янами є небезпечними для навколишнього середовища і є загрозою для бджіл, інших корисних комах, диких тварин, дітей, які можуть гратися поруч з обробленою ділянкою. Розповідаємо, як можна зробити засіб для знищення бур'янів зі звичайних побутових продуктів.

Для приготування домашнього гербіциду можна використовувати різні речовини та різні їх комбінації, щоб знайти оптимальний варіант.

Для знищення бур'янів можна взяти:

оцет;

лимонну кислоту чи лимонний сік;

рідке мило, для посилення ефекту можна взяти будь-який засіб для миття посуду,

сіль,

нашатир,

медичний спирт.

Як приготувати засіб від бур'янів з домашніх інгредієнтів

Отже, візьміть 1 літр 9% оцту і змішайте його з 20 грамами лимонної кислоти або 2–3 столовими ложками (30–45 мілілітрів) концентрованого лимонного соку.

Потім додайте в отриманий склад 4 столові ложки рідкого господарського мила, можна замість мила використовувати засіб для миття посуду (додати 2-3 чайні ложки). Засіб для миття посуду можна використовувати разом з рідким милом, він посилюватиме ефект. Це базовий склад розчину.

Якщо бур'яну дуже густо, можна додати 30 г солі та 4 столових ложки нашатирного спирту або 30 мілілітрів медичного спирту.

Оскільки всі компоненти виділяють специфічні запахи, краще експериментувати на відкритому повітрі. Розмішайте суміш, перелийте в розпилювач і приступайте до обробки бур'янів. Домашній гербіцид краще використовувати точково через те, що цей засіб для боротьби з бур'янами не діє вибірково і може знищити будь-які рослини. Попередньо для більшого ефекту надземну частину рослин краще зірвати чи скосити та обробляти безпосередньо коріння бур'янів.

Розпиліть розчин поверх бур'янів та через добу перевірте результат. Можна обробити бур'яни повторно.

Читайте також:

Сода для гарного врожаю помідорів: незвичайні способи використання

Як для гарного врожаю обробляти огірки розчином молока та йоду