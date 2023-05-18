Секрет прост: эксперт объяснил, какой хлеб самый полезный

Несмотря на то, что употребление антибиотиков, уровень стресса и другие факторы также могут влиять на здоровье нашего кишечника, обзор в журнале Nutrients за июль 2019 показал, что то, что мы едим, оказывает непосредственное влияние на количество и тип бактерий в нашем кишечнике. (микробиомы).

Об этом пишет Eating Well.

Доказано, что разнообразный, преуспевающий набор здоровых кишечных бактерий помогает снизить риск стресса, тревоги и депрессии, одновременно поддерживая пищеварение, снижая артериальное давление и даже улучшая сон.

Поскольку мы продолжаем получать больше знаний о системном влиянии здорового кишечника, мы вдвое усиливаем наше меню продуктами, которые могут помочь улучшить его здоровье. Гастроэнтерологи и диетологи помогут узнать лучшие фрукты, овощи и молочные продукты для здоровья кишечника.

Уилл Булсевич, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из Чарлстона, штат Южная Каролина, и автор бестселлера The Fiber Fueled Cookbook по версии New York Times, рассказал о лучшем хлебе для здоровья кишечника.

“Давайте поговорим о моем любимом хлебе для пищеварения и здоровье кишечника: хлеб из закваски. Закваска невероятная, потому что эти микробы превращают муку”, — объясняет доктор Булсевич в Instagram Reel, подразумевая, как дикие дрожжи реагируют на муку и воду в закваске. “Они медленно его ферментируют; высвобождают витамины, дополнительные питательные вещества, новые формы клетчатки, верите или нет”.

Удивительная особенность закваски заключается в том, что вы можете использовать силу натуральных дрожжей, чтобы сделать невероятно безопасный для кишечника продукт, который затем можно использовать для чего угодно: от хлеба до лепешек для пиццы и блинов.

В дополнение ко всем вышеперечисленным преимуществам этих полезных микробов, они также одновременно “уменьшают некоторые вещи, которые могут вызвать плохие симптомы у людей с пищеварительными заболеваниями. В закваске меньше глютена и меньше фруктанов”, — добавляет доктор Булсевич. “Это означает, что если у вас непереносимость глютена и вам тяжело есть обычный хлеб, вам следует попробовать закваску. Потому что это может подойти вам”.

Однако, если у вас целиакия или диагностированная непереносимость глютена, поговорите со своим врачом, прежде чем попробовать что-нибудь новое, поскольку хлеб на основе пшеницы, включая закваску, все еще содержит глютен.

На этом польза закваски для здоровья не кончается. Благодаря уникальному природному процессу брожения, продукты на основе закваски также содержат пребиотики и пробиотики и опускаются довольно низко по шкале гликемии (показатель того, насколько пища повышает уровень сахара в крови).

По всем этим причинам доктор Булсевич говорит, что большинство дней он ест закваску на ужин как часть своего меню для сбалансированного микробиома.

Целиакия – это генетическое и редкое аутоиммунное заболевание при котором организм не переносит глютен, чаще всего проявляется у детей в раннем возрасте. Когда продукты с глютеновым содержимым попадают в организм, против них образуются антитела, что приводит к воспалительному процессу, тем самым разрушая ворсинки слизистой тонкого кишечника.

Это заболевание встречается довольно редко – примерно у 1% людей. Однако 10% населения с диабетом 1 типа имеют целиакию.

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