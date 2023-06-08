Цены на клубнику стремительно упали: сколько сейчас стоит ягода

В Украине за неделю стремительно подешевела клубника. Оптовые цены упали до 30-65 грн/кг.

Об этом сообщает East Fruit.

На минувшей неделе средние оптовые цены на клубнику в стране не опускались ниже 60-85 грн/кг.

"Теплая погода стимулирует активное созревание клубники в украинских хозяйствах. Предложение ягоды на рынке стремительно увеличивается, что в свою очередь провоцирует резкое снижение отпускных цен в данном сегменте", – говорят эксперты.

Производители вынуждены снижать цены в связи с стремительным увеличением предложения по местным хозяйствам. В то же время, спрос на эту продукцию остается достаточно сдержанным. Большинство операторов рынка отмечают и высокий процент некондиционной ягоды в текущем сезоне. Обильные осадки заметно снизили качественные характеристики украинской клубники.

"6 июня цена на клубнику в Украине уже в среднем на 36-37 процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в этом сегменте уже со следующей недели", – отметили эксперты.

Напомним, в Украине взлетела цена на черешню. Стоимость черешни на рынках достигала 1200 гривен за килограмм. Однако аграрные эксперты уверяют, что ситуация нормализуется.

Следует отметить, что за год в Украине цены на продукты выросли на 21,7%. Больше всего подорожали яйца – на 129,3%.