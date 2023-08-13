7 продуктов, которые могут повысить тестостерон

Эти продукты и напитки, повышающие тестостерон, могут принести множество преимуществ, кроме обычного наращивания мышечной массы.

Тестостерон считают гормоном, играющим роль в наращивании мышечной массы. Между тем здоровый уровень этого гормона может влиять на половое влечение человека (либидо), костную массу, распределение жира и производство эритроцитов и спермы. И, конечно, здоровый уровень этого гормона может также влиять на мышечную массу и силу.

Вопреки распространенному мнению, тестостерон – это не просто мужской гормон. У женщин также есть естественный уровень тестостерона. И если он слишком низкий, появляются проблемы со здоровьем костей, снижение либидо и менструальный цикл становится нерегулярным.

Существует множество факторов, которые могут влиять на уровень тестостерона человека, включая ожирение и низкую функцию щитовидной железы. И верьте или нет, некоторые схемы питания и продукты также могут влиять на уровень тестостерона. Хотя потребление этих продуктов буквально не "повысит" ваш тестостерон, об их влиянии на организм все же нужно узнать больше.

Диеты с низким содержанием жира, очень высоким содержанием белка, избыток жареной пищи могут негативно повлиять на уровень тестостерона. И наоборот, диета, богатая противовоспалительными продуктами, помогает поддерживать его здоровый уровень.

Вот 7 продуктов, которые помогут вам поддерживать надлежащий уровень тестостерона.

Семена тыквы являются природным источником цинка / Фото: Facebook Андрея Величко

Тыквенные семена

Семена тыквы являются природным источником цинка, питательного вещества, которое может влиять на уровень тестостерона. Одно исследование доказало, что шесть месяцев приема добавок цинка среди пожилых мужчин с небольшим дефицитом цинка удвоили уровень тестостерона в сыворотке крови.

А другое восьминедельное исследование показало, что футболисты колледжа, каждый вечер принимавшие добавку цинка, показали повышение уровня силы, что было на 250% больше, чем при приеме плацебо.

Имбирь

Большинство людей знают, что имбирь добавляет вкус блюдам и напиткам. Но имбирь также оказывает влияние на тестостерон. Потребление имбиря способствует уменьшению окислительного стресса в яичках, повышению активности некоторых антиоксидантных ферментов, нормализации уровня глюкозы в крови, увеличению выработки оксида азота и кровообращения. А это и есть факторы, которые могут положительно влиять на тестостерон.

Устрицы

Устрицы являются известным афродизиаком, возможно частично благодаря цинку, который они содержат. Доказано, что цинк способствует повышению уровня тестостерона, особенно у женщин в постменопаузе. Здоровый уровень тестостерона также влияет на сексуальное здоровье, и даже если вам не нужна была еще одна причина, чтобы полюбить устрицы, теперь она у вас есть.

Бразильские орехи

Содержащийся в почве селен является мощным микроэлементом (т.е. вашему организму нужно небольшое его количество), который важную роль как на клеточном, так и на онтогенетическом уровнях. Есть также данные, свидетельствующие о том, что селен участвует в выработке тестостерона. Поскольку бразильские орехи являются одним из лучших источников этого питательного вещества, их потребление может оказать положительное влияние на уровень тестостерона.

Гранатовый сок

Гранатовый сок содержит природные полифенольные растительные соединения, которые повышают уровень тестостерона. И данные показывают, что употребление этого богатого полифенолами напитка может повысить уровень тестостерона в слюне.

Молоко является источником 13 основных питательных веществ / Фото: pixabay.com

Молоко

Молоко является источником 13 основных питательных веществ, включая бор. Доказательства указывают на значительное повышение концентрации тестостерона после употребления этого вещества. Если вы предпочитаете избегать молочного жира, вы также можете найти бор в черносливе, сушеной и вареной фасоли, картофеле.

Лосось

Лосось содержит множество питательных веществ, которые повышают тестостерон, таких как витамин D, омега-3 жирные кислоты и селен. Одно исследование показало, что у мужчин, дополнительно принимавших масло лосося в течение 90 дней, наблюдалось повышение уровня тестостерона.

Напомним, яйца являются продуктом, содержащим насыщенные пищевые жиры и холестерин в желтке, но содержит холин — питательное вещество, необходимое для нормальной работы мозга и нервной системы. В одном большом яйце содержится около пяти граммов жира.

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