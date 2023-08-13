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7 продуктів, які можуть підвищити тестостерон

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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7 продуктів, які можуть підвищити тестостерон

Насіння гарбуза є природним джерелом цинку, поживної речовини, яка може впливати на рівень тестостерону

Ці продукти та напої, що підвищують тестостерон, можуть принести багато переваг, окрім звичайного нарощування м’язової маси.

Тестостерон вважають гормоном, який відіграє роль у нарощуванні м’язової маси. Тим часом здоровий рівень цього гормону може впливати на статевий потяг людини (лібідо), кісткову масу, розподіл жиру та виробництво еритроцитів і сперми. І, звичайно, здоровий рівень цього гормону також може впливати на м’язову масу та силу.

Всупереч поширеній думці, тестостерон — це не просто чоловічий гормон. У жінок також є природний рівень тестостерону. І якщо ці рівні занадто низькі, жінки можуть відчувати негативний вплив на здоров’я кісток, зниження лібідо та нерегулярний менструальний цикл.

Є багато факторів, які можуть впливати на рівень тестостерону людини, включаючи ожиріння та низьку функцію щитовидної залози. І вірте чи ні, певні схеми харчування та продукти також можуть впливати на рівень тестостерону. Хоча споживання цих продуктів буквально не "підвищить" ваш тестостерон, про їхній вплив потрібно дізнатися більше.

Дієти з низьким вмістом жиру, дуже високим вмістом білка, надлишок смаженої їжі, можуть негативно вплинути на рівень тестостерону. І навпаки, дієта, багата протизапальними продуктами, допомагає підтримувати здоровий рівень тестостерону.

Ось 7 продуктів, які допоможуть вам підтримувати належний рівень тестостерону в організмі..

Насіння гарбуза є природним джерелом цинку / © Facebook Андрія Величка
Насіння гарбуза є природним джерелом цинку / Фото: Facebook Андрія Величка

Гарбузове насіння

Насіння гарбуза є природним джерелом цинку, поживної речовини, яка може впливати на рівень тестостерону. Одне дослідження довело, що шість місяців прийому добавок цинку серед чоловіків похилого віку з невеликим дефіцитом цинку подвоїли рівень тестостерону в сироватці крові.

А інше восьмитижневе дослідження показало, що футболісти коледжу, які щовечора приймали добавку цинку, показали підвищення рівня сили, що було на 250% більше, ніж плацебо.

Імбир

Більшість людей знають, що імбир може додати смаку стравам і напоям. Але імбир також впливає на тестостерон. Споживання імбиру сприяє зменшенню окислювального стресу у яєчках, підвищенню активності певних антиоксидантних ферментів, нормалізації рівня глюкози в крові, збільшенню вироблення оксиду азоту та кровообігу. А це і є факторами, які можуть позитивно впливати на тестостерон.

Устриці

Устриці є відомим афродизіаком, можливо, частково завдяки цинку, який вони містять. Доведено, що цинк сприяє підвищенню рівня тестостерону, особливо серед жінок у постменопаузі. Здоровий рівень тестостерону також впливає на сексуальне здоров’я, тож навіть якщо вам не потрібна була ще одна причина, щоб полюбити устриці, тепер вона у вас є.

Бразильські горіхи

Селен, що міститься в ґрунті, є потужним мікроелементом (тобто вашому організму потрібна лише невелика кількість його), який відіграє різноманітні важливі ролі як на клітинному, так і на організмовому рівнях. Є також дані, які свідчать про те, що селен бере участь у виробленні тестостерону. Оскільки бразильські горіхи є одним із найкращих джерел цієї поживної речовини, їх споживання може позитивно вплинути на рівень тестостерону.

Гранатовий сік

Гранатовий сік містить природні рослинні поліфенольні сполуки, які підвищують рівень тестостерону. І дані показують, що вживання цього багатого на поліфеноли напою може підвищити рівень тестостерону в слині.

Молоко є джерелом 13 основних поживних речовин / © pixabay.com
Молоко є джерелом 13 основних поживних речовин / Фото: pixabay.com

Молоко

Молоко є джерелом 13 основних поживних речовин, зокрема, бору. Докази вказують на значне підвищення концентрації тестостерону після вживання бору. Якщо ви уникаєте молочного жиру, знайдете бор у чорносливі, сушеній і вареній квасолі, картоплі та бобових.

Лосось

Лосось містить безліч поживних речовин, які "підвищують" тестостерон, таких як вітамін D, омега-3 жирні кислоти та селен. Одне дослідження показало, що у чоловіків, які приймали додаткову олію лосося протягом 90 днів, спостерігалося підвищення рівня тестостерону.

Нагадаємо, яйця є продуктом, що містить насичені харчові жири та холестерин у жовтку, але він містить холін — поживну речовину, необхідну для нормальної роботи мозку та нервової системи. В одному великому яйці міститься близько п'яти грамів жиру.

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Дата публікації
Перегляди
1400
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