7 продуктів, які можуть підвищити тестостерон

Ці продукти та напої, що підвищують тестостерон, можуть принести багато переваг, окрім звичайного нарощування м’язової маси.

Тестостерон вважають гормоном, який відіграє роль у нарощуванні м’язової маси. Тим часом здоровий рівень цього гормону може впливати на статевий потяг людини (лібідо), кісткову масу, розподіл жиру та виробництво еритроцитів і сперми. І, звичайно, здоровий рівень цього гормону також може впливати на м’язову масу та силу.

Всупереч поширеній думці, тестостерон — це не просто чоловічий гормон. У жінок також є природний рівень тестостерону. І якщо ці рівні занадто низькі, жінки можуть відчувати негативний вплив на здоров’я кісток, зниження лібідо та нерегулярний менструальний цикл.

Є багато факторів, які можуть впливати на рівень тестостерону людини, включаючи ожиріння та низьку функцію щитовидної залози. І вірте чи ні, певні схеми харчування та продукти також можуть впливати на рівень тестостерону. Хоча споживання цих продуктів буквально не "підвищить" ваш тестостерон, про їхній вплив потрібно дізнатися більше.

Дієти з низьким вмістом жиру, дуже високим вмістом білка, надлишок смаженої їжі, можуть негативно вплинути на рівень тестостерону. І навпаки, дієта, багата протизапальними продуктами, допомагає підтримувати здоровий рівень тестостерону.

Ось 7 продуктів, які допоможуть вам підтримувати належний рівень тестостерону в організмі..

Насіння гарбуза є природним джерелом цинку / Фото: Facebook Андрія Величка

Гарбузове насіння

Насіння гарбуза є природним джерелом цинку, поживної речовини, яка може впливати на рівень тестостерону. Одне дослідження довело, що шість місяців прийому добавок цинку серед чоловіків похилого віку з невеликим дефіцитом цинку подвоїли рівень тестостерону в сироватці крові.

А інше восьмитижневе дослідження показало, що футболісти коледжу, які щовечора приймали добавку цинку, показали підвищення рівня сили, що було на 250% більше, ніж плацебо.

Імбир

Більшість людей знають, що імбир може додати смаку стравам і напоям. Але імбир також впливає на тестостерон. Споживання імбиру сприяє зменшенню окислювального стресу у яєчках, підвищенню активності певних антиоксидантних ферментів, нормалізації рівня глюкози в крові, збільшенню вироблення оксиду азоту та кровообігу. А це і є факторами, які можуть позитивно впливати на тестостерон.

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Устриці

Устриці є відомим афродизіаком, можливо, частково завдяки цинку, який вони містять. Доведено, що цинк сприяє підвищенню рівня тестостерону, особливо серед жінок у постменопаузі. Здоровий рівень тестостерону також впливає на сексуальне здоров’я, тож навіть якщо вам не потрібна була ще одна причина, щоб полюбити устриці, тепер вона у вас є.

Бразильські горіхи

Селен, що міститься в ґрунті, є потужним мікроелементом (тобто вашому організму потрібна лише невелика кількість його), який відіграє різноманітні важливі ролі як на клітинному, так і на організмовому рівнях. Є також дані, які свідчать про те, що селен бере участь у виробленні тестостерону. Оскільки бразильські горіхи є одним із найкращих джерел цієї поживної речовини, їх споживання може позитивно вплинути на рівень тестостерону.

Гранатовий сік

Гранатовий сік містить природні рослинні поліфенольні сполуки, які підвищують рівень тестостерону. І дані показують, що вживання цього багатого на поліфеноли напою може підвищити рівень тестостерону в слині.

Молоко є джерелом 13 основних поживних речовин / Фото: pixabay.com

Молоко

Молоко є джерелом 13 основних поживних речовин, зокрема, бору. Докази вказують на значне підвищення концентрації тестостерону після вживання бору. Якщо ви уникаєте молочного жиру, знайдете бор у чорносливі, сушеній і вареній квасолі, картоплі та бобових.

Лосось

Лосось містить безліч поживних речовин, які "підвищують" тестостерон, таких як вітамін D, омега-3 жирні кислоти та селен. Одне дослідження показало, що у чоловіків, які приймали додаткову олію лосося протягом 90 днів, спостерігалося підвищення рівня тестостерону.

Нагадаємо, яйця є продуктом, що містить насичені харчові жири та холестерин у жовтку, але він містить холін — поживну речовину, необхідну для нормальної роботи мозку та нервової системи. В одному великому яйці міститься близько п'яти грамів жиру.

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