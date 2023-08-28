У Романа Сасанчина захворіла однорічна донечка: "Температура 39"

У переможеця проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина захворіла однорічна донька Елізабет.

Про несподівану хворобу дівчинки розповіла дружина співака Іванна у своїх Instagram-stories. За словами блогерки, дівчинка почувалася цілком добре і не було жодного натяку на хворобу, однак вже вночі Елізабет стало зле.

Як поділилася дружина Сасанчина, у їхньої донечки піднялася висока температура та з'явився нежить.

"Температура під 39 та соплі. Я геть не очікувала, бо вдень все було супер і навіть підозри на соплі не було. І тут на тобі!", - розповіла Іванна своїм підписникам.

Донька Романа Сасанчина захворіла / Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Нагадаємо, раніше дружина хореографа Макса Чмерковського показала, як подорослішали їхні сини на кумедних фото.

Читайте також: