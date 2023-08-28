У Романа Сасанчина захворіла однорічна донечка: "Температура 39"

Ще вчора дівчинка почувалася добре.
У переможеця проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина захворіла однорічна донька Елізабет.
Про несподівану хворобу дівчинки розповіла дружина співака Іванна у своїх Instagram-stories. За словами блогерки, дівчинка почувалася цілком добре і не було жодного натяку на хворобу, однак вже вночі Елізабет стало зле.
Як поділилася дружина Сасанчина, у їхньої донечки піднялася висока температура та з'явився нежить.
"Температура під 39 та соплі. Я геть не очікувала, бо вдень все було супер і навіть підозри на соплі не було. І тут на тобі!", - розповіла Іванна своїм підписникам.
Нагадаємо, раніше дружина хореографа Макса Чмерковського показала, як подорослішали їхні сини на кумедних фото.
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